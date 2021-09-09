بعد إغلاق لأشهر.. دائرة حكومية تستأنف استقبال المواطنين

وذكرت الأمانة في بيان أن “دائرة شؤون المفصولين السياسيين استأنفت استقبال المواطنين من مُدّعي الفصل السياسي، المرسلة أضابيرهم من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومديريات الخزائن والمحافظات كافة”.

وبينت أن “عدد المراجعين بلغ (200) مراجع ممّن يحملون كارت اللقاح المضاد لفيروس كورونا، المرسلة أضابيرهم عام (2019)”.

وأكد مدير الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي، بحسب البيان، أن “المقابلات جرت بانسيابية عالية، وحُسمت طلبات جميع المراجعين؛ نتيجة الدعم والإشراف المتواصل على عمل الدائرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزّي، وأن الدائرة ستواصل الاستمرار بالمقابلات ليومي الإثنين والخميس من كل أسبوع”.

وأضاف أن “الدائرة عازمة على إنهاء جميع الملفات بفترة وجيزة، وحسم كل المتعلقات الخاصة بالمواطنين التي تأخرت ملفاتهم”.