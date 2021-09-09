بعد مطاردتهما لأيام.. الإطاحة بتاجرين يهربان المخدرات ويدخلان “الدواعش” إلى العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، اعتقال اثنين من أكبر تجار المخدرات غربي محافظة نينوى، وكان بحوزتهما (30) كغم من حبوب الكبتاكون.

وذكر الجهاز في بيان أن “نتيجة لتكثيف الجهد الأمني الاستخباري، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط، وبالاشتراك مع مديرية أمن غرب نينوى، بتنفيذ علمية نوعية استمرت لأيام عدة وفق أوامر قضائية، اسفرت عن الإطاحة بإثنين من اكبر تجار المخدرات بعد مطاردتهما و محاولة هروبهما لناحية ربيعة الحدودية”.

وأضاف أن “المعتقلين ضُبط بحوزتهما ما يقارب نحو (150) ألف حبة كبتاكون بما يعادل (30) كغم من المخدرات”، مؤكدا “تدوين أقوالهما اصولياً بعدما اعترفا بتجارتهما للمخدرات”.

وأوضح الجهاز، أن “المتهمين، قاما بتهريب عائلات عناصر داعش الارهابي من إحدى دول الجوار وإدخالهم إلى العراق، وتمت إحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما”.