حماة الأمس.. قادة الغد!

محمد الفاهم

إن لتجربة الحرب على تنظيم “داعش” التي خاضها العراقيون، ببركة فتوى الجهاد الكفائي، التي أطلقها المرجع الديني الأعلى السيّد علي السيستاني، الكثير من الأبعاد والجوانب المهمّة، إضافةً إلى الانتصار العظيم الذي تحقق عام 2017 بعد أربع سنوات من القتال.

فمنذ انطلاق فتوى المرجعية لتحرير المحافظات والمدن العراقية من قبضة “داعش” الإرهابي الذي احتلها صيف 2014، برزت إلى واجهة المعارك الكثير من القيادات الشبابية من أبناء الحشد الشعبي، كانوا يتسابقون لنصرة وطنهم متحدّين الموت لتحرير البلاد بعد أن خذلها الكثيرون حين تركوا أسلحتهم وفروا هرباً من المواجهة!

ومن أبرز القيادات الشبابية التي كان لها الدور الكبير في الحرب على داعش – على الرغم من قسوتها- والكثير من الفضل في سطوع نجمها وبيان جوهرها الأصيل، النائب في البرلمان العراقي أحمد الأسدي، حين لفت الأنظار وهو يتنقل من جبهة إلى أخرى، مقاتلاً في الصفوف الأولى، يزف بشرى استعادة المدن العراقية واحدة بعد أخرى، بعد أن سقطت بيد مسلحي “داعش” سريعاً كأحجار الدومينو تباعاً ما بعد العاشر من حزيران “الأسود” عام 2014!

فعلى الرغم من أن الأسدي كان من أوائل المستجيبين لفتوى الجهاد، جندياً وقائداً ميدانياً في جلّ معارك التحرير حتى تحقيق النصر على “داعش” عام 2017، كلفه مهندس النصر وشيبته الشهيد “أبو مهدي المهندس” بمهمة أن يكون ناطقاً رسمياً باسم الحشد حتى انتهاء معارك تحرير مدن العراق من سيطرة التنظيم الإرهابي.

فالشهيد “المهندس” في كلمة له بمؤتمر (شكراً لكل من ساند الحشد) في تشرين الأول عام 2017، أثنى على “الأسدي” بأنه لم يجد من هو أجدر منه ليكون لسان حال الحشد والمدافع عنه في سوح القتال والسياسة على حدٍ سواء، ونيل حقوقه كمؤسسة رسمية عبر السعي وبمعية عدد من النوّاب باقتراح قانون الحشد وتقديمه الى البرلمان ومن ثمّ تشريعه في تشرين الثاني من العام 2016، ليقطع الأسدي بذلك الطريق على كل من يحاول النيل من أبناء الحشد وحقوقهم.

وفي مقامٍ آخر، اعتبر الشهيد “المهندس” النائب الأسدي أنه من القيادات السياسية التي تتصف بالوسطية والاعتدال ويعول عليهم بأنهم كما كانوا بالأمس حماة ومدافعين عن العراق، سيكونون قادة للبلاد للعبور بها إلى بر الأمان.

إن همة وجهد الأسدي الذي آمن به الشهيد أبو مهدي المهندس، ظهر أكثر منذ انتهاء معارك التحرير وإلى الآن، فقد تبنى الكثير من القضايا التي تمس حاجة الناس وأرزاقهم، ومنها قضية إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد إلى الخدمة، فانتهى الأمر بأنه ما إن تذكر قصة المفسوخة عقودهم حتى يذكر اسم الأسدي ملازماً لهذه القضية والمدافع الأول عنها، والتي مكّنت من تشكيل ضغط ولوبي داخل البرلمان بمعية عدد من النواب بانتزاع قرار من البرلمان والحكومة بإعادتهم إلى الخدمة.

فقادةٌ من أمثال الأسدي، برزوا إلى المواجهة والقتال من أجل الدفاع عن العراق وتحرير أرضه يوم قل الناصر والمعين، قطعاً لن يدخروا جهداً في سبيل استعادة البلاد مكانتها السياسية وتحقيق سيادتها ونيل حقوق أبنائها دون تمييز ولا مُحاباة جهة على أخرى.

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