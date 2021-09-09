ضربة موجعة لداعش.. ضبط أربعة مخازن أسلحة في بغداد

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

تكبّدت عصابات داعش الارهابية ضربة موجعة امس الاربعاء، بعد ضبط اربعة من مخازن سلاحها في حزام بغداد، بينما تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، من القبض على 8 إرهابيين.

عملية ضبط مخازن الاسلحة نفذتها قوات الحشد الشعبي خلال حملة تفتيش في منطقة البحيرات والغزيلية بقضاء الطارمية، اذ تمكنت “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد من العثور على اربع مضافات لخزن السلاح والعتاد تحت الارض تابعة لعصابات داعش الارهابية كانت تستخدمها في تنفيذ عملياتها الارهابية”.بالتزامن مع حملة الحشد الشعبي، تمكنت مفارز جهاز مكافحة الارهاب من إلقاء القبض على (8) إرهابيين في مناطق مختلفة استندت على معلومات استخبارية دقيقة.

وبدأت عمليات القبض بالعاصمة بغداد وخاصة في قضاء الطارمية وناحية الرضوانية، التي أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين، كما باشر الجهاز بواجب بمُحافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 ارهابيين آخرين. وفي ديالى، نفذت قوة امنية مشتركة عمليات تمشيط في حوض حلوان قرب ناحية جلولاء، على خلفية الهجوم المزدوج لعصابات داعش الارهابية الذي اسفر عن اصابة جنديين وضابط برتبة مقدم.

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