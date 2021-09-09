محاكم بابل تصدر 807 أحكام ضد متهمين بقضايا مخدرات…

خلال نصف عام

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محاكم بابل 807 أحكام عقابية ضد متهمين بقضايا مخدرات خلال نصف عام.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محاكم (الجنايات والجنح والأحداث) التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية أصدرت 807 أحكام عقابية بحق متهمين أدينوا بتجارة وتعاطي المخدرات منذ بداية هذا العام وحتى نهاية حزيران الماضي”.

وأضاف أن “586 حكما يخص متهمين بالتعاطي، بينما أصدرت المحاكم 221 حكما يخص المتاجرة بالمخدرات”، لافتا إلى أن “محكمة الأحداث بدورها أصدرت 7 أحكام بحق مراهقين أدينوا بهذه الجريمة خلال المدة نفسها”.

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