مسؤول حكومي: قريباً إعادة 55 لاجئ كوردي من سوريا إلى إقليم كوردستان

كشف مسؤول في حكومة إقليم كوردستان، مساء الأربعاء، أنه ستتم قريباً إعادة 55 لاجئ كوردي تم ترحيلهم من تركيا إلى سوريا مؤخراً، إلى إقليم كوردستان.

هوشنك محمد، مدير مركز تنسيق الأزمات المشترك في إقليم كوردستان قال في تصريح له: «خلال الأسبوع الماضي، ومع ورود أنباء عن ترحيل مجموعة من اللاجئين الكورد من تركيا إلى سوريا، قمنا وبتوجيه من وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان بمتابعة الموضوع».

وأضاف «بالصدد، تواصلنا مع وزارتي الداخلية والخارجية التركية، للعمل على إعادة 55 لاجئ كوردي، وحالياً تم استكمال هذه المساعي».

وأوضح هوشنك محمد، أنه تم تخصيص حافلة لهؤلاء اللاجئين لإعادتهم إلى إقليم كوردستان، وأنهم الآن بانتظار موافقة الحكومة التركية لنقلهم من سوريا إلى الأراضي التركية ليصار إلى إعادتهم إلى الإقليم.

وحول أوضاع هؤلاء اللاجئين، قال محمد: «حالياً هم متواجدون في منطقة إعزاز السورية، وهي منطقة غير خاضعة لأي جهة حكومية، لكن نعلم أنهم بخير وحالتهم الصحية جيدة بشكل عام».

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