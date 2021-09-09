يوسف شريبة و معايدة من عمرو دياب و محمد رمضان ووائل كفوري

تلقى عارض و مصمم الازياء المغربي يوسف شريبة بمناسبة عيد ميلاده عدداً من رسائل المعايدة و التهنئة من نجوم ونجمات في العالم العربي الى جانب النجمة العالمية و صديقته المقربة كايلي جينر ، و النجم المصري عمرو دياب و النجم اللبناني وائل كفوري والنجم المغربي سعد لمجرد وكذلك النجم المصري محمد رمضان .

معايدة يوسف شريبة شملت الفنانة اللبنانية داليدا خليل و الفنانة المصرية زينة والفنانة اللبنانية أيضاً ليال عبود و سفيرة النوايا الحسنة في منظمة ( إمسام ) العالمية السعودية وفاء بن خليفة .

شريبة شكر كل الذين قاموا بمعايدته وأشار الى ثمة مواقف تجعل الانسان يتمسك باصدقائه في الحياة و تمنى للجميع المزيد من النجاح و النجومية .

شريبة كان قد صمم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قناع طبي بأعلام المغرب و مصر و لبنان و فلسطين لاقت الرواج الكبير بين النجوم و المتابعين في ظل حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا الذي أجتاح الكرة الارضية و تسبب بوفاة كثر

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط