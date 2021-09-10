«أمازون» تخطط لإطلاق تلفاز جديد

نيويورك: وكالات

تخطط شركة أمازون لطرح تلفازها الذي يحمل علامتها التجارية في الولايات المتحدة في أقرب وقت في شهر تشرين الأول.

وأطلقت الشركة تلفاز AmazonBasics في الهند أواخر العام الماضي. وتعاونت الشركة أيضًا مع الشركات المصنعة الأخرى لبيع أجهزة التلفاز حصريًا مع برنامج Fire TV المدمج. ولكن هذه النماذج تحمل دائمًا العلامة التجارية للشركة المصنعة، مثل توشيبا. وكان الإطلاق الأميركي قيد العمل منذ ما يقرب من عامين ويتضمن فرقًا من Amazon Devices و Lab126.

ومن المتوقع أن تكون النماذج عبارة عن أجهزة تلفاز ذات شاشات كبيرة في نطاق 55 إلى 75 إنش. ومن المقرر أن يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في شهر تشرين الأول. ولكن الطرح كان يعاني من اختناقات لوجستية.

وتعمل أمازون أيضًا على جهاز تلفاز منفصل تقوم بتصميمه داخليًا. ويتم تصنيع تلفاز الشركة المباع في الهند في ذلك البلد، وهو يتميز بنظام تشغيل Fire TV بالإضافة إلى أدوات التحكم الصوتية أليكسا. ويباع إصدار 55 إنشاً حاليًا بنحو 588 دولاراً، بينما تبلغ تكلفة إصدار 50 إنشا نحو 506 دولارات.

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