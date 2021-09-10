اجتماع عراقي أميركي دولي لبحث ملف الأمن في محافظة كركوك

شدد التحالف الدولي ضد داعش، الجمعة، على توفير الأمن والاستقرار لمحافظة كركوك لأهميتها في منع عودة داعش، بعد لقاء عقد في قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وذكر التحالف في بيان،” ، ان “القوات العراقية اجتمعت مؤخرًا مع عملية العزم الصلب وفريق الأمم المتحدة في العراق ومنظمات غير حكومية مختلفة كجزء من منتدى الشؤون المدنية في قيادة مركز العمليات المشتركة في العراق”.

واضاف انهم “ركزوا هذا الأسبوع بالإجماع على توفير الأمن والاستقرار لمحافظة كركوك لأهميتهما في منع عودة داعش”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط