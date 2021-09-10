الدفاع-الجوي-الإيراني-يكشف-عن-رادار-جديد-بعيد-المدى

كشفت قوات الدفاع الجوي الإيرانية يوم أمس عن رادار جديد باسم “البرز”. رادار جديد بعيد المدى مخصص لاكتشاف الطائرات المقاتلة والأهداف الشبحية والدروناتالرادار الجديد ثلاثي الأبعاد 3D يعمل بنطاق L أي بين 1 – 2 غيغاهرتز وطول موجي 30 – 15 سم.

الرادار مخصص لاكتشاف الطائرات المقاتلة والأهداف الشبحية والدرونات على مختلف الارتفاعات، بمدى أقصى 450 كم وقدرة كشف 300 هدف بوقت واحد.

يعمل رادار “البرز” بنمط PESA أي المسح الإلكتروني السلبي وهو رادار ذو مصفوفة مرحلية، تعني المصفوفة المرحلية عادةً (مصفوفة ممسوحة إلكترونيًا) ، وهي مجموعة من الهوائيات التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر والتي تخلق شعاعًا من موجات الراديو التي يمكن توجيهها إلكترونيًا في اتجاهات مختلفة دون الحاجة لتحريك الهوائيات ميكانيكياً.

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