الميليشيات تعيد التهجير الطائفي إلى البصرة «بقناع جديد»

أكد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، إعادة الميليشيات حملة التهجير الطائفي إلى محافظة البصرة ولكن بقناع جديد وهو قناع «الثارات العشائرية»، وأنهم يستهدفون المنتمين للطائفة السنية من أهالي المحافظة.

وأوضح المصدر ، أن «عناصر هذه الميليشيات يذهبون إلى البيوت المستهدفة ويدعون وجود خلاف عشائري قديم مع أهاليهم أو أقاربهم الذين قد توفوا منذ سنوات عديدة، ويختلقون أسباباً عديدة وقصصاً عديدة ويطالبوهم بإخلاء المنزل الذي يسكنون فيه وتحويله إليهم لدفع (الدية العشائرية)».

مبيناً بأن «تلك الحالات قد تكررت كثيراً في محافظة البصرة، وقد سجل بعض الأهالي شكوى لدى الأجهزة الأمنية، ولكن الأغلبية تخوفوا من تقديم الشكوى نظراً لتهديدات الميليشيات لهم بقتل أبنائهم، فيما لم يتخذ قادة الأجهزة العسكرية أية إجراءات رادعة بحق هذه العصابات الميليشياوية نظراً إلى تخوف جزء منهم، وتواطؤ الجزء الآخر».

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