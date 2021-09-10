بعد توقف دام لسنوات .. هل ستعود ميمي جمال للفن؟

أعلنت الفنانة المخضرمة ميمي جمال عن رغبتها في العودة للتمثيل، ولكن بشرط أن تكون عودتها قوية من خلال أعمال تليق بمشوارها الفني وتُناسب مرحلتها العمرية.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس أنّها كانت ترغب في الجلوس بالمنزل والتفرّغ لأسرتها، ولكن عادت عام 2016 مع الممثل أحمد حلمي في فيلم “لف ودوران”، وانتابها شعور بالرغبة في الجلوس مع زملائها من جديد وأن تظهر أمام الكاميرا، وشعرت بأنّ هذا هو مكانها وليس البقاء في المنزل وكانت تجربةً ناجحةً بالنسبة إليها.

وكشفت عن تعرّضها إلى موقف محرج، حيث عُرِض عليها عمل لكن بعد حديث المنتج والمخرج معها، وجدت أنها ستحصل على نصف الأجر الذي كانت تتقاضاه من قبل، وشعرت بأن كل شيء تغيّر فاعتذرت عنه.

وأشارت إلى أنّ الفن يعيش بداخلها، رغم أنّها لا تعمل بالمجال حالياً، وأكّدت متابعتها الأعمال الدرامية الجديدة وأعجبها مسلسلات “الاختيار، المداح، واللي مالوش كبير”.

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