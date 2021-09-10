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صراع النفوذ.. طالباني يتهيأ لحملة اعتقالات لرجال أعمال قريبين لشيخ جنكي بالسليمانية

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، أن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، سيشن حملة اعتقالات ضد العديد من رجال الأعمال القريبين من شيخ جنكي، بمدينة السليمانية.

وقال المصدر في حديث  إن “حملة اعتقالات ستبدأ بعد صدور مذكرات بحق تجار ورجال أعمال ومقاولين في إطار خطة الإصلاح”.

وأضاف، أن “أغلب الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض هم من المقربين للرئيس المشترك الآخر لاهور شيخ جنكي”.

وأكد المصدر، أنه “قد وقع خلاف بين جنكي وطالباني أدى لابعاد جنكي وسحب جميع الصلاحيات منه والطلب منه مغادرة كردستان”.

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