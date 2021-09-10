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كامافينجا يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

كامافينجا يجتاز الكشف الطبي في ريال مدريد

 مدريد: وكالات
اجتاز لاعب الوسط الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا أمس الأربعاء الفحص الطبي من قبل أطباء نادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، قبل توقيعه على عقد انتقاله رسميا للنادي الملكي وتقديمه.
ووصل كامافينجا إلى مدريد بعد خوضه مباراتين مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما، أمام مقدونيا الشمالية وجزر فارو.
وأوضح بيان النادي “تخطى إدواردو كامافينجا بنجاح الفحص الطبي السابق لتقديمه كلاعب جديد في صفوف ريال مدريد».
وبعد توقيع العقود، سيتوجه كامافينجا إلى المدينة الرياضية للريال للتعرف إلى زملائه الجدد ومديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وسيوقع كامافينجا (18 عاما) على عقد لمدة ستة مواسم مع ريال مدريد ويمتد حتى 30 حزيران 2027.
ويعد صاحب الـ18 عاما أحد أبرز مواهب الوسط في كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث شارك بالفعل في 88 مباراة مع الفريق الأول لرين رغم صغر سنه، سجل خلالها هدفين وصنع 5.
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