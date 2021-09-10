كركوك تبدأ بتنفيذ توصيات المجلس الوزاري للأمن الوطني

كركوك: نهضة علي

توجّه وزير الدفاع جمعة عناد على رأس وفد امني، الاربعاء، الى محافظة كركوك، لتنفيذ توصيات المجلس الوزاري للامن الوطني بعد حادثة استشهاد افراد الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد جنوب المحافظة.

وكان في استقبال الوفد في مطار كركوك المحافظ راكان الجبوري وعدد من القيادات العسكرية في المحافظة من جميع التشكيلات. ورافق وزير الدفاع في هذه الزيارة، رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله ومستشار القائد العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي ،ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري وقائد الشرطة الاتحادية ومدير الاستخبارات العسكرية وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي ، وعدد من القيادات العسكرية.وعُقد اجتماع امني حضره المحافظ والقيادات الامنية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة والحشد الشعبي ، لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتامين المناطق التي تحدث فيها الخروقات الامنية ومنع حدوثها وفق ستراتيجية امنية على ضوء المقررات التي تم اتخاذها خلال اجتماع مجلس الامن الوزاري في بغداد. وزار الوفد الامني، موقع التعرض الارهابي الذي ادى الى استشهاد عدد من الشرطة الاتحادية في قرية “تل سطيح” التابعة لناحية الرشاد ، وثمن تضحيات وشجاعة ابطال القوات الامنية بعد اطلاعهم على الحادث ، والاجراءات التي ستتخذ لتامين المنطقة والقصاص من عصابات داعش الارهابية .وكان رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري قد اشاد بالاستجابة السريعة لمطالب المحافظة في اطلاق عملية عسكرية فورية ثأرا لدماء شهداء ابطال الشرطة الاتحادية والتي تكللت بنجاح باهر واصطياد عدد من رؤوس الارهاب، والتي اشرف عليها الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الارهاب، والقيادة الميدانية للفريق الركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، والفريق صالح العامري قائد الشرطة الاتحادية.

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