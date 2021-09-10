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ما حقيقة وفاة الفنان باسم البغدادي؟

ما حقيقة وفاة الفنان باسم البغدادي؟

حسم الشاعر رحيم مطشر، الجمعة، الجدل المثار حول وفاة الفنان باسم البغدادي، بحادث سير.

وقال مطشر، في حديث صحافي، تابع “المركز الخبري الوطني”، إن “الأنباء التي تم تداولها نقلا عني بشأن وفاة الفنان باسم البغدادي، عارية عن الصحة”.

وأضاف أن “الخبر نشر على حسابي الشخصي في فيسبوك بعد تهكير الحساب منذ ليلة أمس الخميس”.

وبين أنه “تم التواصل مع الأجهزة الأمنية وقدمت بلاغاً بالأمر من أجل معرفة هوية الهكر بغية اعتقاله ومعاقبته قانونيا”.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة الفنان باسم البغدادي، نقلا عن منشور للشاعر رحيم مطشر، وهو من الاصدقاء المقربين للبغدادي.

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