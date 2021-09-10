مدرب الجوية احمد خلف يعلن الجاهزية لمباراة السوبر مع الزوراء

أعلن مدرب نادي القوة الجوية احمد خلف، اليوم الجمعة، جاهزية الفريق لخوض لقاء السوبر مع الزوراء يوم الأربعاء المقبل.

وقال خلف ) ، ان الفريق جاهز لهذه المباراة لاسيما بعد التحاق لاعبي المنتخب وجميع المحترفين الذي تم التعاقد معهم وهم النيجيري موزيس و الغاني اكاكبو بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني علاء عباس”.

واضاف، ان الصقور على أتم الجاهزية ان كانت البدنية أو الفنية بعد الدخول بمعسكر تدريبي امتد لعشرة أيام و انتهى بمباراة مع أربيل انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

لافتا إلى أن “الصقور سيخوضون آخر لقاء تجريبي غدا عندما يلتقون الميناء على ملعب الجوية.

يسعى الجوية لمواصلة حصد الألقاب و البداية ستكون الأربعاء المقبل بمباراة السوبر مع غريمه الزوراء الذي يمر بأوقات تتوالى عليه الازمات الاقتصادية.