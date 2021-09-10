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مسرور بارزاني: تم إجراء 800 ألف جرعة لقاح «كورونا» في كوردستان ’’بادروا إلى التطعيم .. احموا كوردستان’’

كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، عن إجراء 800 جرعة لقاح «كورونا» في الإقليم حتى الآن، داعياً المواطنين إلى تلقي التطعيم المضاد للوباء.

وأكد رئيس الحكومة في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن عدد جرعات اللقاح المضادة لـ «كورونا» التي أجريت في إقليم كوردستان تجاوزت 800 ألف جرعة، وقال: «بادروا إلى التطعيم .. احموا كوردستان».

كما أشار مسرور بارزاني إلى إجراء لقاحات «كورونا» لأكثر من 10 آلاف مقاتل من البيشمركة، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح المزيد من المراكز المخصصة لتطعيم البيشمركة باللقاحات المضادة للوباء.

كذلك قال رئيس الحكومة، إن 35% من معلمي إقليم كوردستان تلقوا اللقاحات المضادة لـ «كورونا» حتى الآن، مؤكداً سعي الحكومة لتطعيم كافة معلمي كوردستان باللقاحات المضادة للوباء مع إعادة افتتاح المدارس.

كذلك قال رئيس الحكومة، إن 35% من معلمي إقليم كوردستان تلقوا اللقاحات المضادة لـ «كورونا» حتى الآن، مؤكداً سعي الحكومة لتطعيم كافة معلمي كوردستان باللقاحات المضادة للوباء مع إعادة افتتاح المدارس.

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