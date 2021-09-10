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مفاجأة من النوع الثقيل يحضر لها شباب تشرين ابتدأ من واحد الى عشرة تشرين.

مفاجأة من النوع الثقيل يحضر لها شباب تشرين ابتدأ من واحد الى عشرة تشرين.

طئ البدري

الانتخابات العراقية المبكرة على الابواب واحزاب الدبابة الامريكية ٢٠٠٣ يبذلون الغالي والنفيس من اجل المحافظة على كرسي الحكم. فقط للتذكير هذه الانتخابات وهذه الحكومة الانتقالية هي من بنات افكار ثورة تشرين وكذلك تشريع قانون انتخابات طبعا هو سيئ بمواده ولكن فكرة تحديث القانون كان ايضا من مطالب شباب تشرين. طبعا بعد المواجهة العنيفة الدموية بين احزاب السلطة وشباب الثورة التشرينية تركت انطباع ان هذه الثورة لن تتوقف ولن تندثر وانما تدخل في مفهوم الكر والفر ومفهوم اقتناص الفرص السلمية للانقضاض على المنطقة الخضراء عاجلا او اجلا. ماسوف يستجد في الايام المقبلة ان شباب الثورة يهيئون الى عاصفة جديدة من المواجهة تبدأ مع الذكرى الثانية لقيام ثورة الشعب وهذه المفاجأة سوف تربك الخصوم من الاحزاب والحكومة وسوف تربك خطط السفارات الاجنبية والسفارات الاقليمية وتجعلهم في موضع اليأس والخذلان وقصر ذات اليد لان من سوف يقطع ايديهم عن احتكار السلطة والمال العام هم شباب ثورة تشرين وذكرى ثورة تشرين الخالدة.

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