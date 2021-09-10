مهرجان الأمل السينمائي الدولي يعرض في مسابقته 34 فيلماً

ساعات قليلة تفصل العالم عن انطلاق أهم حدث عالمي للعام 2021، في ستوكهولم، حيث ستشهد العاصمة السويدية تظاهرة فنية عالمية في افتتاح مهرجان “الأمل السينمائي الدولي” بدورته الأولى، الذي أسسه الفنان العالمي اللبناني الأصل فادي اللوند، وينطلق الجمعة 10 أيلول ويستمر لغاية 13 منه بحضور حشد فني كبير من كل أقطار العالم.

ويعرض المهرجان الأفلام التي تم اختيارها لخوض المسابقة النهائية، وهي 34 فيلماً من 24 دولة للمشاركة في مسابقتيه، دخلت 10 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و24 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، سلطت الضوء في موضوعاتها على الطفل والمرأة وذوي القدرات الخاصة، وحصد عدد منها على جوائز ومشاركات دولية هامة، أما الدول المشاركة فهي بلجيكا، ألمانيا، فرنسا، مصر غانا، بلغاريا، بريطانيا، مقدونيا، المغرب، فلسطين، إيران، تركيا، الهند، الأردن، كازاخستان، أمريكا، كولومبيا، لبنان، الإمارات، الجزائر، سوريا، موريتانيا، التشيك، سيلوفينيا.

وشارك في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم “أنقذوا ساندرا” من بلجيكا إخراج جان فيرهين وليان ويلار والذي شارك في عدد كبير من المهرجانات الدولية .. و سيكون فيلم افتتاح الدورة الأولى، بطولة سيفين دو ريدر وداريا جانتورا.. ومن فرنسا “تحت نجوم باريس” بطولة النجمة كاترين فروت والطفل محمدو يافا .. إخراج كلوز دريكسيل في تجربته الروائية الطويلة الأولى الذي جسد العالم السفلي للعاصمة الفرنسية بكل جرأة، ومن بلغاريا “فبراير” إخراج كامين كاليف وبطولة لاكيشيزار ديميتروف الذي شارك في العديد من المهرجانات الكبرى منها تالين بلاك نايت فيلم فيستيفال والمسابقة الرسمية لسالونيكي السينمائي الدولي وكعرض أول في اليابان من خلال مهرجان طوكيو السينمائي الدولي ومهرجان فيينا السينمائي الدولي.

ومن مصر فيلم “قابل للكسر” إخراج أحمد رشوان الذي حصدت بطلته حنان مطاوع على المركز الثاني في استفتاء أفضل ممثلة من القارة الأفريقية، ومن المغرب فيلم “هلا مدريد فيسكا بارصا” إخراج عبد الإله الجوهري وبطولة عبدالحق بالمجاهد وعبد الإله راشد ولطيفة أحرار و هدى صدقي.

من فرنسا “كيف تصبحين زوجة جيدة” للمخرج مارتن بروفوست، وبطولة جولييت بينوش ويولاند ماريو، ومن إيران “سامي” إخراج حبيب باوي ساجد، بطولة سعيد نجرافي وسيد محمد الإمهدي وروزانوري، ومن الهند “ما تريد الطيور قوله” كتابة وإخراج سادها راديكا، بطولة نايلانجانا جا سادها وعمار راماشندران، ومن كازاخستان “القط الأصفر” إخراج عادل خان يرزانوفا وتأليف عادل خان يرزانوفا واينا سمايلوفا، بطولة أزمت وسانجر وكاميلا، تمكن الفيلم من الفوز والترشح بمهرجانات عالمية منها مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي (مسابقة دولية)، ومهرجان مون الدولي لأفلام الحب (مسابقة دولية) وجوائز نيكا (أفضل فيلم لرابطة الدول المستقلة ودول البلطيق) و مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي وطوكيو فيلمكس (أفضل فيلم) ومهرجان لا بينالي دي فينيسيا (المسابقة الدولية)..ومن أمريكا “أنجي – فتيات ضائعات” إخراج جوليا فيردين وتأليف جانيت وجوليا فيردين ، الفيلم حائز على عدة جوائز عالمية كأفضل فيلم روائي مثل مهرجان هوت سبرينج الدولي للمرأة ومهرجان موفينج بارتس ومهرجان سوشال ريلينفت في نيويورك.

أما الأفلام القصيرة فهي “شيكارو” من كولومبيا، و”لقاء الروح” من المغرب، و”شو اسمك” من لبنان، “تحت الضغط” من الإمارات، ومن مصر “الفرصة الأخيرة”، من الجزائر “سيعود” ، “زي الطيور” من مصر، “أحدنا غادر الصورة” سوريا وفرنسا، “أبناء المستحيل” لبنان، “كافيا” موريتانيا، “حارس القمر” كازاخستان”، ومن مصر “أنا وطن داخل الوطن”، ومن فرنسا “الكلمات الصحيحة” ، “أخر يوم من أيام الأبوية” التشيك، وسيلوفينيا وفرنسا، “زنزانة 364” ألمانيا وفرنسا، “داي يي” غانا وبلجيكا، “بوبس” بريطانيا وفرنسا، “لاصق” مقدونيا..ومن فلسطين ولبنان وفرنسا وبلجيكا”الأبواق في السماء”، ومن أمريكا “سرقة- فن التباعد الاجتماعي”، ومن تركيا “أليجوريا”، ومن مصر “بطاطس”، ومن بلجيكا “راديو فليكس”، ومن الأردن “يا جار”.

