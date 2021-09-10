مهرجان جرش يعود «مزينا بالفرح»

أعلن‭ ‬الأردن‭ ‬أمس‭ ‬عودة‭ ‬أكبر‭ ‬مهرجان‭ ‬جماهيري‭ ‬بالمملكة‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬عالميا‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬علي‭ ‬العايد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمهرجان‭ ‬جرش‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬بمدينة‭ ‬جرش‭ ‬الأثرية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬جرش‭ ‬مزينة‭ ‬بالفرح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬سيكون‭ ‬مميزا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمئوية‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬فنانا‭ ‬أردنيا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬فرقة‭ ‬فنية‭ ‬وفلكلورية‭ ‬محلية‭ ‬وعربية‭ ‬وأجنبية‭. ‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المطربين‭ ‬العرب‭ ‬المشاركين‭ ‬ماجدة‭ ‬الرومي‭ ‬ونجوى‭ ‬كرم‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬وحسين‭ ‬الديك‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وسيف‭ ‬نبيل‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمر‭ ‬العبد‭ ‬اللات‭ ‬ونداء‭ ‬شرارة‭ ‬من‭ ‬الأردن‭. ‬

أما‭ ‬الشق‭ ‬الثقافي‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬فيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬نحو‭ ‬270‭ ‬شاعرا‭ ‬وقاصا‭ ‬ومفكرا‭ ‬أردنيا‭ ‬وعربيا‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬أمسية‭ ‬خاصة‭ ‬للشاعر‭ ‬الراحل‭ ‬جريس‭ ‬سماوي‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬64‭ ‬عاما‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمهرجان‭ ‬أيمن‭ ‬سماوي‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬سيتبع‭ ‬البروتوكول‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سند‮»‬‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬القاعات‭ ‬والمسارح‭ ‬والالتزام‭ ‬بنسبة‭ ‬حضور‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬50‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬السعة‭ ‬الفعلية‭ ‬للمسرح‭ ‬أو‭ ‬القاعة‭. ‬

وسجل‭ ‬الأردن‭ ‬10518‭ ‬وفاة‭ ‬و805214‭ ‬إصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الجائحة‭ ‬حتى‭ ‬أمس‭. ‬