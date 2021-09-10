مهرجان جرش يعود «مزينا بالفرح»

الجمعة ١٠ ٢٠٢١ – 02:00
أعلن الأردن أمس عودة أكبر مهرجان جماهيري بالمملكة بعد توقف الأنشطة الفنية والثقافية نحو عام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا.
وقال وزير الثقافة علي العايد في مؤتمر صحفي إن الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون ستقام في الفترة من 22 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر بمدينة جرش الأثرية تحت شعار «جرش مزينة بالفرح».
وأضاف أن برنامج هذه الدورة سيكون مميزا بعد غياب العام الماضي ولا سيما أن دورة هذا العام تتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة بمشاركة أكثر من 70 فنانا أردنيا إضافة إلى نحو 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية.
ومن أبرز المطربين العرب المشاركين ماجدة الرومي ونجوى كرم من لبنان وحسين الديك من سوريا وسيف نبيل من العراق إضافة إلى عمر العبد اللات ونداء شرارة من الأردن.
أما الشق الثقافي من البرنامج فيشهد مشاركة نحو 270 شاعرا وقاصا ومفكرا أردنيا وعربيا مع إقامة أمسية خاصة للشاعر الراحل جريس سماوي الذي توفي في مارس الماضي عن عمر ناهز 64 عاما.
وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي إن المهرجان سيتبع البروتوكول الصحي في المملكة بشكل دقيق من خلال تطبيق «سند» الإلكتروني عند مداخل القاعات والمسارح والالتزام بنسبة حضور لا تتجاوز 50 بالمائة من السعة الفعلية للمسرح أو القاعة.
وسجل الأردن 10518 وفاة و805214 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى أمس.