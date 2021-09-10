وسط تضارب الأنباء حول الأسباب .. موسكو تستدعي السفير الأمريكي لديها

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، ، وسط تضارب الأنباء حول سبب الاستدعاء.

وكالة ‹إنترفاكس› الروسية، قالت إن موسكو استدعت سوليفان بسبب «مشكلة تتعلق بأوراق اعتماد صحفيين روس يعملون في الولايات المتحدة».

الوكالة أضافت أن السلطات رفضت منح بعض الصحفيين الروس بطاقات تتيح لهم حضور فعاليات إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001 في نيويورك.

فيما أفادت كل من وكالت ‹تاس› و‹آر آي أيه› نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن روسيا استدعت سوليفان بسبب ما تردد عن «تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات».

ولم تحدد الوكالتان أي انتخابات، في الوقت الذي ستجري فيه روسيا انتخابات برلمانية الأسبوع المقبل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في حزيران / يونيو الماضي عودة السفير جون سوليفان إلى موسكو بعد غياب دام شهرين، وذلك بعد القمة التي جمعت الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن في 16 من الشهر ذاته.

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