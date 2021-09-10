يجب ربط عملية إنشاء السد بتعهدات تركية مُلزِِمة

بقلم مهدي قاسم

بالرغم من عدم تصديقنا بأقوال و تصريحات المسؤولين العراقيين ، أو أخذها بجدية كبيرة، بناء على تجارب متراكمة سابقة من كذب وتضليل و مظاهر فشل وفساد وانحطاط الروح الوطنية ، إلا إننا كأصحاب نوايا حسنة و حريصين على مصلحة بلدنا و ازدهاره و رقيه ، نحاول بين حين وآخر أخذ تصريحات بعضهم بقليل من اهتمام و جدية ، عسى ولعله ، بالمصادفة نلتقي مع بادرة خير وإخلاص وطني عند هذا المسؤول أو ذاك .

وضمن هذا السياق لفتت نظري تصريحات وزير الموارد المائية بخصوص مباحثاته مع الجانب التركي حول زيادة الحصص المائية للعراق وكذلك إنشاء ” سد كبير ” بتنفيذ تركي* ، أي من خلال شركة تركية ، وإذا كان هذا الأمر صحيحا و تنفيذ مشروع السد واردا وجديا ، مع وجود غيرة وطنية و ضمير عراقي حي ويقظ ، ولو متأخرا ، فيجب أن يكون هذا فرصة جيدة لاستخدام هذا المشروع الاستثماري بهدف إلزام الجانب التركي إلزاما رسميا و بتعهدات موقعة من قبل أعلى مستويات رسمية وموثقة عبر الأمم المتحدة ، لزيادة الحصة المائية للعراق و بشكل ثابت و دائم ، إذ من المؤكد أن عملية إقامة هذا المشروع ستكلف عشرات ملايين الدولارات و التي ستصب حتما لصالح الاقتصاد التركي كعملية استثمارية كبيرة و ضخمة ..

ففي النهاية ، كما هو معروف ، أن العلاقات بين دول متكافئة السيادة الوطنية تقوم على مصالح اقتصادية متبادلة ، لذا فلتعطِ تركيا الحصة الكافية من الماء للعراق في مقابل أن تستثمر شركاتها في العراق !..

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( الموارد المائية: العراق يستخدم خزينه للسيطرة على أزمة المياه

ما زال ملف المياه ينتابه الغموض على الرغم من المباحثات والزيارات المتكررة للوفود المختصة به، الا ان وزير الموارد المائية طمأن خلال آخر زيارة له لتركيا منذ حوالي 3 أيام بان العراق أنجز الكثير من التفاهمات والمناقشات لمعالجة هذه الأزمة.

فيما يرى مختصون بالشأن المائي والزراعي بأن المباحثات لن تثمر نتائجها من دون تدخل من قبل رئيسي الوزراء والجمهورية، مشيرين الى ان وزير الموارد المائية ليس له حق التفاوض.

وقال المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب في حديث إلى ـ(المدى)، إن “موضوع الإطلاقات المائية من قبل دول الجوار ليس بالسهل وانما هو موضوع معقد وشائك”، مبينا أن “هناك إرادة سياسية لدى الدول المجاورة بشأن اطلاق الحصص المائية”.

وأضاف ذياب، أن “وزارة الموارد المائية استخدمت الخزين المائي الموجود لديها للسيطرة على شح المياه في الكثير من المناطق”.

وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اكد في تصاريح صحفية تابعتها (المدى)، ان العراق سينفذ قريبا سد مكحول الستراتيجي الذي سيحقق الموازنة المائية للبلد، مشيرا الى اهمية مساعدة الجانب التركي في تنفيذ هذا السد الذي بانشائه لن يحتاج العراق لبناء اي سد كبير آخر.

واضاف الحمداني عند عودته من تركيا: “انجزنا الكثير من التفاهمات مع الجانب التركي خلال زيارتنا لأنقرة تلبية لدعوة المبعوث الخاص للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، لشؤون المياه مع العراق، فيصل اراوغلو” نقلا عن صحيفة صوت العراق .

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