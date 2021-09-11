آداب قناة السويس ومنظومة التحديث

بقلم. أ. د . عادل السعدني

عميد كلية الآداب –جامعة قناة السويس

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يحرص على تطوير منظومة التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص في مصر بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة من خلال تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنمية البشرية لقطاع الشباب لزيادة قدرتهم على استيعاب المستجدات العالمية ومتطلبات سوق العمل , حيث اكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة الاخيرة للمجلس الأعلى للجامعات بضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لضمان السلامة الصحية لكافة العاملين بالجامعات ومنتسبيها, وتطبيق أعلى معايير الجودة التعليمية وسلاسة الاجراءات خلال استقبال العام الجديد , لذا حرص الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة على متابعة تنفيذ تلك التوجيهات وتجهيز كافة اللوجيستات اللازمة لاستقبال العام الجديد , واشاد خلال تفقده لمعامل كلية الآداب والعلوم الانسانية والقاعات والمدرجات برفقة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالاستعدادات التي تقوم بها ادارة الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد ,وما تشهده من تطور نوعي يتجلى في المعامل المتخصصة كمعمل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد ومعمل الترجمة الفورية , ومعمل ذوي الاحتياجات الخاصة , ومعمل محمود عثمان لنظم المعلومات ,فضلاً عن معمل المساحة, حيث أنه من المقرر أن تستقبل الكلية هذا العام حوالى 2800 طالب وطالبة في 18 قسم

وشعبة ونظراً لزيادة الاقبال عليها سيتم زيادة الأعداد المقبولة بنسبة 10% عن العام الماضي بالبرامج المميزة , وتم اعتماد معايير التنسيق الداخلي من مجلس الكلية بما يضمن مستوي متقدم للمؤهلين لها وبخاصة في اقسام قسم المساحة ونظم المعلومات والجغرافية والاستشعار واللغة الانجليزية والفرنسية واللغة الصينية , وغيرها, وبلا شك أن المنظومة التعليمية في مصر تشهد تطور ملحوظ في ظل اتجاه الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الالكترونية وما شهده الواقع التنفيذي من تسهيل للتعاملات من خلال الحكومة الالكترونية ,وهذا التوجه إنما يظهر حرص الدولة على مواكبة المستجدات العالمية وبخاصة في قطاع التعليم بجامعة قناة السويس .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط