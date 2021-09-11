أحدهما خطط لتنفيذ تفجيرات واغتيالات في كوردستان.. اعتقال قياديين بارزين في “داعش”

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على قياديين اثنين بتنظيم داعش خطط أحدهما لشن هجمات في إقليم كوردستان.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، انه “بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من وزير الداخلية، وبإشراف من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من القاء القبض على ما يسمى ( امني ولاية شمالي العراق) المكنى ابو ابراهيم دابق والمطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كوردستان العراق والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والانبار”، موضحة انه “تم القبض على مفرزة أخرى في إقليم كوردستان العراق والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم”.

وأضافت ان “عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك و نينوى وبغداد والانبار”.

وتابعت ان “هذا الإرهابي هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة أربيل والمسؤولة عن مايسمى (كفالات) داعش في نينوى وهي “مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابية “.

وأوضحت “كما تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال هذه العملية من القاء القبض على ما يسمى (المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية)”.

وأكدت انه “اتخاذ بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا”، موضحة ان “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي رسمت لها وعلى مدار الساعة لانهاء العصابات الإرهابية وان لديها القدرة على ملاحقة عناصر وقيادات داعش أينما كانت”.

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