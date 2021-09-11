أدفوكات يجري تغييرات جوهرية ويستدعي ثلاثة مغتربين لتشكيلة منتخبنا الوطني

كشفت الهيئة التطبيعية، اليوم السبت، ان الجهاز التدريبي لمنتخبنا سيجري سلسلة من التغييرات في التشكيل اهمها استدعاء ثلاثة لاعبين مغتربين لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الجولة الثانية من التصفيات المونديالية الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022 التي ستستأنف يومي السابع والثاني عشر من الشهر المقبل بلقاءي لبنان في الدوحة والامارات في دبي.