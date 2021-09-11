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أدفوكات يجري تغييرات في تشكيل منتخبنا الوطني

أدفوكات يجري تغييرات في تشكيل منتخبنا الوطني

علمت “الصباح الرياضي” من مصدر مقرب من الهيئة التطبيعية ان الجهاز التدريبي لمنتخبنا سيجري سلسلة من التغييرات في التشكيل اهمها استدعاء ثلاثة لاعبين مغتربين لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الجولة الثانية من التصفيات المونديالية الحاسمة المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022 التي ستستأنف يومي السابع والثاني عشر من الشهر المقبل بلقاءي لبنان في الدوحة والامارات في دبي .
وقال مصدر التطبيعية – التي شارف عملها على الانتهاء وستتحول الى لجنتي انتخابات واستئناف يوم الثلاثاء المقبل –: إن ” مدرب منتخبنا الوطني الهولندي ديك ادفوكات اجتمع خلال اليومين الماضيين عبر المنصة الالكترونية والهاتف مع طاقمه المساعد (الأجنبي والمحلي) واعتمد حزمة من الخطوات الضرورية بعد تقييم أسباب الخسارة المفاجئة امام إيران بثلاثة اهداف نظيفة لتجاوزها وعودة روح الانسجام
ثانية الى اللاعبين “. وأضاف ان” المدرب استدعى أسماء أخرى الى المنتخب الاول من بينها ثلاثة أسماء محترفة في الخارج.
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