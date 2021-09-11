Posted on by

التربية البرلمانية تحدد موعد إنهاء ملف “المدارس الطينية”

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، عن سبب تعطيل انهاء ملف المدارس الطينية في عدد من محافظات البلاد، فيما حددت موعد حسم هذا الملف.

وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح ، إن “المدارس الطينية لازالت قائمة في بعض المحافظات بسبب قلة المدارس النظامية وتزايد أعداد الطلبة “مشيراً إلى انه “تم انجاز عدد من المدارس في مختلف محافظات العراق خلال العام الحالي ضمن مشروع بناء 10000 مدرسة في عموم البلاد”.

وأضاف، أنه “بسبب جائحة كورونا تعطل العمل في انشاء المدارس وهو ما تسبب بتأخير انهاء ملف المدارس الطينية، “لافتاً إلى أن “الحكومة بحاجة إلى سنتين اضافيتين للاستغناء عن المدارس الطينية والكرفانية”.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في العراق تتركز أغلبها في المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close