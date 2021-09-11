التربية البرلمانية تحدد موعد إنهاء ملف “المدارس الطينية”

وقال عضو اللجنة صفاء الغانم في تصريح ، إن “المدارس الطينية لازالت قائمة في بعض المحافظات بسبب قلة المدارس النظامية وتزايد أعداد الطلبة “مشيراً إلى انه “تم انجاز عدد من المدارس في مختلف محافظات العراق خلال العام الحالي ضمن مشروع بناء 10000 مدرسة في عموم البلاد”.

وأضاف، أنه “بسبب جائحة كورونا تعطل العمل في انشاء المدارس وهو ما تسبب بتأخير انهاء ملف المدارس الطينية، “لافتاً إلى أن “الحكومة بحاجة إلى سنتين اضافيتين للاستغناء عن المدارس الطينية والكرفانية”.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى وجود أكثر من ألفي مدرسة طينية في العراق تتركز أغلبها في المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات الطبيعية.