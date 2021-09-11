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الشرطة بطلاً لأندية العراق بالسباحة الطويلة

الشرطة بطلاً لأندية العراق بالسباحة الطويلة

 بغداد: احسان المرسومي
احرزَ سباحو نادي الشرطة المركز الاول في بطولة اندية العراق بالسباحة الطويلة لفئتي المتقدمين والناشئين التي اقامها اتحاد اللعبة في نهر دجلة بالعاصمة بغداد ولثلاث فئات عمرية ( الناشئين ، الشباب ، المتقدمين ) وحضرها رئيس اللجنة الاولمبية الكابتن رعد حمودي ورئيس اتحاد اللعبة خالد كبيان .
وجاء بالمركز الثاني في فئة المتقدمين  بالبطولة التي شهدت مشاركة واسعة من قبل الاندية ومن اغلب المحافظات العراقية سباحو نادي الجيش بينما حل فريق الحشد الشعبي في المركز الثالث .
وفي فئة الشباب حصل نادي الجيش على المركز الاول  يليه نادي الشرطة بالمركز الثاني وحل نادي الحشد الشعبي بالمركز الثالث. اما في فئة الناشئين  فقد جاء في المركز الاول نادي الشرطة الرياضي يليه نادي الجيش الرياضي بالمركز الثاني وجاء سباحو نادي السلام والحشد الشعبي  بالمركز الثالث .
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