القاسم ينهي معسكره التدريبي وداودا يجدد تواجده

الحلة: محمد عجيل

أنهى فريق القاسم الكروي معسكره التدريبي الداخلي الذي أقيم في محافظة السليمانية واستمر عشرة أيام، بينما أعلنت إدارة النادي عبر موقعها تجديد التعاقد مع المحترف السنغالي داودا. وقال مدرب الفريق سامي بحت : ان المعسكر كان مفيدا للغاية وأجرينا خلاله مباراة تجريبية مع فريق البيشمركة انتهت لصالحنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولفت بانه يسعى الى ايجاد تشكيلة منسجمة استعدادا لخوض مباريات الدوري المؤمل له ان ينطلق في العشرين من الشهر الحالي، مؤكدا ان غالبية عناصر الفريق من الشباب يضاف لهم من تواجد في الموسم الماضي ونامل ان يلتحق المحترف السنغالي داودا قبل انطلاق الدوري كي يتم تقوية الخط الهجومي بعد انتقال زميله ديمبا للدوري البحريني والذي تم تعويضه بالمحترف اليمني جلال جلال.

وأشار بحت الى ان الفترة المتبقية قصيرة جدا وسنحاول من خلالها التركيز على عامل الانضباط بالملعب وخلق روح التعاون بين جميع خطوط الفريق.

وفي سياق اخر انطلقت في بابل مباريات دوري المحافظة للأشبال والتي تشارك فيها أندية القاسم وبابل والحلة والكفل والمحاويل والشوملي والبلدي اضافة إلى المسيب والسدة، وأسفرت مباريات الدور الأول عن تعادل المحاويل مع السدة بهدف لمثله وفوز المسيب على البلدي بهدفين للاشيء، وفوز الكفل على الشمولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتعادل الحلة مع بابل سلبيا، بينما تأجلت مباراة القاسم والنيل إلى إشعار اخر.

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