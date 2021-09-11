اليوم.. عمومية الأولمبية تلتئم في أربيل للمرة الأولى السبت 11 أيلول 2021

اربيل: عمار ساطع /جمعة الثامر

موفدا الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يلتئم شمل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية، اليوم السبت، في مدينة اربيل، حيث يعقد اعضاؤه اجتماعاً استثنائياً مفصلياً هاماً، تُقر فيه جملة من المواضيع التي ستُكرس لخدمة مسيرة الرياضة العراقية مستقبلاً.

وهذه هي المرة الاولى التي تستضيف فيها مدينة اربيل، اجتماعاً لعمومية الاولمبية، والذي دعا اليه استثناء، رئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي، اذ سيحضره اكثر من 30 عضواً وفقاً للقائمين على الاجتماع.

وسيستمر اجتماع عمومية الاولمبية، لمدة يوم واحد، على ان تناقش فيه أمور تصب في صالح الارتقاء بواقع العمل الرياضي، اهمها تشكيل لجنة الاخلاقيات وتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي وبقاء ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات من عدمها وتحويل اللجان المؤسسة الى اتحادات رياضية.

إعادة عمل ممثليات المحافظات

ومن بين المحاور المهمة التي ستتم مناقشتها هو إعادة عمل ممثليات اللجنة الاولمبية في محافظات البلاد بما يخدم ويتلاءم مع مصلحة الرياضة في المحافظات.

وذكر عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية حسين العميدي، ان موضوع ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات سينال الحصة الاكبر في النقاشات.

وقال العميدي: إن “ممثليات اللجنة في المحافظات لم تحصل على الصفة القانونية الكاملة لها منذ التغييرات السياسية التي جرت عام 2003”. مبينا ان “مفصل الممثليات يعد من أكثر الأمور المهمة التي ترتبط بعمل اللجنة الاولمبية”.

واردف العميدي “ضاعت الممثليات بين قانوني الاولمبية والاتحادات الرياضية، وكان عملها مُربكاً، قبل ان تتم الاشارة اليها ـ اي الى الممثليات ـ في القانون الجديد للجنة الذي أُقر مؤخراً”.

وزاد ان “عمل الممثليات في المحافظات دخل في النظام الداخلي الجديد وتحت غطاء قانوني واضح، وعليه يجب ان تتم عملية انبثاق ما يسهم في عمل الممثليات مع منح الفرصة للمحافظات في اختيار من هم الأنسب والأكفأ لاختياره لعمل ممثلياتهم، وهو ما سنحدده، السبت، في مقررات الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية”.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي ان “الاتحادات الفرعية في المحافظات تتبع اتحاداتها المركزية، وأنها غير مرتبطة بعمل ممثليات المحافظات في المدة المنصرمة”.

يشار الى ان الاولمبية تملك نحو 18 ممثلية في عموم مدن البلاد، بعد اضافة ممثلية محافظة حلبجة، قبل اعوام، الى قائمة ممثلياتها، إذ يختصر عملها على تنظيم السباقات وتمثيل الاولمبية في بعض الفعاليات والمناسبات.

توقعات بإرجاء فقرتين

وتوقع عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، باسم احمد محمد، ان يتم ارجاء فقرتي مركز التسوية والتحكيم واختيار أعضاء لجنة الاخلاقيات، الى الاجتماع المقبل.

وقال احمد: إن “من بين اسباب ارجاء فقرتي مركز التسوية والتحكيم ولجنة الأخلاقيات هو لفسح المجال امام المتقدمين لترشيح أنفسهم واختيار الكفاءات لمثل هذين الموقعين”. مضيفاً أن “هذين الموقعين، يعدان من بين المواقع المهمة ويجب ان تنطبق شروط ومعايير محددة لاختيار الافضل، على ان يكون حيادياً وغير مرتبط بمؤسسات رياضية من اتحادات واندية او ممثليات، مع ضرورة امتلاكه الى الشهادات والخبرات المتعلقة بهذين المنصبين”.

وتابع ان “الفترة الزمنية التي مضت من اجل اختيار اعضاء مركز التسوية والتحكيم ولجنة الاخلاقيات، هي غير كافية، وعليه فأن اعضاء الجمعية العامة بالاغلبية قد تقدموا بطلب، في الفترة الماضية، الى رئيس اللجنة الاولمبية برفع الفقرتين وتأجيلها

الى الاجتماع المقبل”.

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