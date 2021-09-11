بسمة منبثقة من عتمة نيسان *..

للشاعر الهنغاري جولا يوهاس

ترجمة مهدي قاسم

ثمة وجه قديم يظهر أحيانا

من غشاوة ضباب معتم ،

خبأه النسيان بعيدا ،

وجه قديم لصديق مقدام

يحدق بجرأة إلى أعماق روحك المحتدمة .

…

تلك الأيام الميتة والأرياف الباهتة

ستندفع نحوك متألقة فجأة ، مرة أخرى

فترتفع كلمات صامتة

من الموسيقى مدّوزنة

بين سلالم روحك المكتئبة

.

سيتلاعب ماضيك بأوهامك من جديد ،

حزنك وحده فقط يقيم حاجز أصوات مكتومة…

آنذاك سينبثق من غشاوة النسيان وجه قديم

مرسلا نحوك بسمته المشرقة

*العنوان الأصلي للقصيدة ” ذكرى ”

……..

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