Posted on by

بسمة منبثقة من عتمة نيسان… للشاعر الهنغاري جولا يوهاس

بسمة منبثقة من عتمة نيسان *..
للشاعر الهنغاري جولا يوهاس
ترجمة مهدي قاسم
ثمة وجه قديم يظهر أحيانا
من غشاوة ضباب معتم ،
خبأه النسيان بعيدا ،
وجه قديم لصديق مقدام
يحدق بجرأة إلى أعماق روحك المحتدمة .

تلك الأيام الميتة والأرياف الباهتة
ستندفع نحوك متألقة فجأة ، مرة أخرى
فترتفع كلمات صامتة
من الموسيقى مدّوزنة
بين سلالم روحك المكتئبة
.
سيتلاعب ماضيك بأوهامك من جديد ،
حزنك وحده فقط يقيم حاجز أصوات مكتومة…
آنذاك سينبثق من غشاوة النسيان وجه قديم
مرسلا نحوك بسمته المشرقة
*العنوان الأصلي للقصيدة ” ذكرى ”
……..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close