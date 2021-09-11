بسمة منبثقة من عتمة نيسان *..
للشاعر الهنغاري جولا يوهاس
ترجمة مهدي قاسم
ثمة وجه قديم يظهر أحيانا
من غشاوة ضباب معتم ،
خبأه النسيان بعيدا ،
وجه قديم لصديق مقدام
يحدق بجرأة إلى أعماق روحك المحتدمة .
…
تلك الأيام الميتة والأرياف الباهتة
ستندفع نحوك متألقة فجأة ، مرة أخرى
فترتفع كلمات صامتة
من الموسيقى مدّوزنة
بين سلالم روحك المكتئبة
.
سيتلاعب ماضيك بأوهامك من جديد ،
حزنك وحده فقط يقيم حاجز أصوات مكتومة…
آنذاك سينبثق من غشاوة النسيان وجه قديم
مرسلا نحوك بسمته المشرقة
*العنوان الأصلي للقصيدة ” ذكرى ”
……..
بسمة منبثقة من عتمة نيسان… للشاعر الهنغاري جولا يوهاس
بسمة منبثقة من عتمة نيسان *..