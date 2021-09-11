رئيس الجمهورية يطمئن على الوضع الصحي للسفير قيس العزاوي

القاهرة: إسراء خليفة

أجرى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اتصالاً بالسفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية للاطمئنان على وضعه الصحي بعد مروره بوعكة صحية .

وأثنى رئيس الجمهورية خلال الاتصال الهاتفي على الدور الذي يلعبه العزاوي وتأريخه النضالي، لافتاً الى أن “رئاسة الجمهورية تبدي اهتماماً بالحالة الصحية للسفير العزاوي ومتابعتها والاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة”.

من جهته، شكر السفير العزاوي الرئيس برهم صالح على خطوته النبيلة ومتابعته لحالته الصحية التي تشير الى اهتمام العراق بأبنائه المخلصين.

والمفكر العراقي قيس العزاوي هو من الكتاب المتميزين في جريدة “الصباح”، وقد شغل منصب مندوب العراق بالجامعة العربية لمدة خمس سنوات منذ عام 2010 لغاية عام 2014 وساهم في إقامة القمة العربية في بغداد عام 2012 وكان له دور فاعل في حضور الرؤساء والمسؤولين العرب، كما أنه قام بعقد العديد من المؤتمرات السياسية في بغداد أهمها مؤتمر “دعم الأسرى الفلسطينيين” في سجون الاحتلال، واستضاف عدداً من المحررين منهم وأنشأ صندوقا عربياً لدعمهم، كما أنه أسس “الصالون الثقافي العربي” في مصر وأصبح قبلة للثقافة العربية استضاف فيه العديد من المفكرين والكتاب العرب والأجانب.

ونظم في بغداد أيضا مؤتمر تفعيل البرلمان العربي، فيما نظم في القاهرة مؤتمر كتابة الدساتير في دول الربيع العربي.

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