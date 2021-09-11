شرطة نينوى تعلن القبض على متهم بمطلوب بجريمة قتل احد المواطنين

وقال بيان للمديرية، ان “قوة مشتركة من مديرية شرطة العياضية ومديرية شرطة ربيعة التابعة لقيادة شرطة نينوى و فوج الثالث التابع للواء ٧٣ الفرقة الخامسة عشرة جيش عراقي وبناء على معلومات مؤكدة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على المتهم الهارب ( ص ي ع ي )”.

واوضح البيان، ان “المتهم مطلوب بجريمة قتل احد المواطنين في المشاجرة التي حصلت قبل ثلاثة اشهر في علوة ( خرمر ) التابعة لناحية العياضية غربي المدينة والصادر بحقه امر قبض وفق المادة ٤٠٥ \ ٣١ ق ع ، علما انه كان يحمل هوية احوال مدنية مزورة ضبطت بحوزته”.

واضاف، انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية وفتح قضية اخرى بحقه عن جريمة التزوير، وقد تم القبض عليه في سيطرة ( خراب التبن ) التابعة لناحية ربيعة غرب مدينة الموصل”.