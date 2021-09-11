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“فيسبوك” تطرح نظارتها الذكية.. تعرف على مزاياها الفريدة

"فيسبوك" تطرح نظارتها الذكية.. تعرف على مزاياها الفريدة

كشفت شركة ”فيسبوك“، النقاب عن نظاراتها الذكية التي دخلت فيها سوقا ناشئة للأجهزة القابلة للارتداء.
وتتيح النظارة الذكية للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات الهاتفية.

وبإعلان الشركة الأمريكية العملاقة، مساء أمس الخميس، عن طرح نظارتها الذكية بسعر 299 دولارا، ارتفع سعر سهمها بحوالي 1% ليبلغ 378.64 دولار، وليبلغ 39٪، حسب بيانات وكالة ””بلومبيرغ“.

وقالت مديرة الإنتاج في ””فيسبوك“، مونيشا بركاش، إن ”النظارات الجديدة المرتبطة بالهاتف الذكي، خطوة مهمة نحو خدمة (الواقع المعزز AR) التي تعمل الشركة على إضافتها مستقبلا لتصبح النظارة منصة الحوسبة التالية“.

ويأتي دخول ””فيسبوك“ لهذا المجال متأخرا عدة سنوات عن منافسين سبقوها، بينهم ”سناب“ الشركة الأم لـ ““سناب شات“، التي بدأت هذا المجال عام 2016، ثم ””غوغل غلاس“، ”أمازون“ 2019، فشركة ””أليكسا“.

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