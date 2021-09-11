لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه (حديث شريف)

حديث نبوي يربط الايمان بالله بحب عمل الخير للاخرين ومحاربة الانانية بشكل أشكالها. فالايمان بالله واعتناق الاسلام ينبغي ان تعززها النية بحب الخير للغير. فمثلما يحب الانسان الخير لنفسه عليه من الناحية الشرعية ان يطرد ويحارب الانانية ويحب الخير لغيره ايضا. ينبغي ان لا ننسى بان الانانية وحب النفس هي التي اخرجت ابليس من الجنة.

ان ابليس لم يشرك بالله انما قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. كان يخاطب بذلك الله تعالى ويقصد خلق الله لادم ابو البشر. “قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين”. اي ان الانسان اذا لم يتعاون ويعين اخيه الانسان فسيكون شانه شان ابليس.

لقد ارسى رسول الله قاعدة التضامن والتعاون الاجتماعي بين الناس في اليسر والعسر. جعل هذا التعاون المادي والتضامن بين الناس متعلقا ومرتبطا بالايمان بالله والاسلام. فمن خلال مقدمة حديثه الشريف عندما قال لا يؤمن احدكم…الى نهاية الحديث. يوضح اهمية محاربة الانانية وحب الخير للاخرين. فالايمان لا يستقيم دون عمل الصالحات.

قال تعالى “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شي فان الله به عليم”. هذه الاية الكريمة توكد مرة اخرى مع الكثير من الايات الكريمات بان الانفاق انما عطاء ابتغاء مرضاة الله مع رضى. واعتبار ذلك الانفاق واجب شرعي. لذلك يجب ان يكون مما نحبه لانفسنا من نوعية جيدة في الطعام والشراب والملبس. لان كل ما ننفق يعلمه الله كثيره وقليله وسيكون لنا حصنا وشفاعة يوم القيامة.

ان ما تعانيه البشرية اليوم هي تزايد النزعة الانانية بسبب عنصري او عرقي. هذه النزعة خلقت ملايين من المحرومين والفقراء الذين يتضرعون جوعا نتيجة سرقة حقهم من قبل الدول الغنية. التي لا تفكر الا بسعادة شعوبها. ولا تفكير بمصير الملايين الذين يبحثون عن رزقهم دون طائل. ان مجرد ترجمة هذا الحديث على الحياة العملية للناس. عندها سوف لن يبقى شخص واحد يموت جوعا او لا يجد لقمة عيش.

د. نصيف الجبوري

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