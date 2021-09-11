مطبعة شبكة الإعلام العراقي تُنجز 75% من سجلِّ الناخبين

بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

تمكنت مطبعة شبكة الإعلام العراقي من إنجاز طباعة 75 % من سجلِّ الناخبين والبوسترات الانتخابية وبالتوقيت والمواصفات المطلوبة، في وقت طالب أعضاء بمجلس النواب بإيقاع العقوبات بحق أي مسؤول يستغل منصبه للترويج الانتخابي.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان القاضي فرحان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “في سبيل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في العاشر من تشرين الأول المقبل وتنفيذاً لجدول العمليات الموضوع من قبل مجلس المفوضين تم التعاقد مع شبكة الإعلام العراقي، لطباعة سجل الناخبين والمواد غير الحساسة المتمثلة بالبوسترات واستمارة الشكاوى”.

وأضاف أنَّ “مشروع الطباعة الذي نفذ من قبل شبكة الإعلام العراقي مطابق للمواصفات ومطابق للأعداد التي وضعها مجلس المفوضين”، وأشار إلى أنَّ “مجلس المفوضين وضع جدولاً زمنياً لهذه العملية”، مؤكداً أنَّ “الامور تسير وفق ما خطط له”.

وأوضح أنَّ “المطبوعات أصبحت طباعتها مركزية في شبكة الإعلام العراقي، وبعد انجازها ستوزع بين المحافظات كلاً حسب حاجتها”، وتابع أنَّ “لدينا فريقا من الموظفين الفنيين واللوجستيين متواجدا في شبكة الإعلام العراقي، لتوزيع المطبوعات بين المحافظات، بعد انجازها بجدول زمني، وضع من قبل مجلس المفوضية- الدائرة الانتخابية”، وذكر أنه “تم تنفيذ 75 % من المشروع ككل وفق التوقيتات الزمنية”.

في غضون ذلك، قالت النائب المستقل ندى شاكر جودت في حديث لـ”الصباح”: إنَّ “المخالفات القانونية في الانتخابات تأتي ضمن التسابق الانتخابي وعدم اكتراث المرشحين بالقوانين والالتزام بما حددته هذه القوانين من محرمات وشروط”.

ودعت جودت “الحكومة الاتحادية إلى سحب يد أي مسؤول من وزير أو وكيل أو مدير عام مرشح للانتخابات خلال مدة الترويج للمرشحين للانتخابات حتى لا يجير المؤسسة العامل فيها لصالح حزبه أو كتلته المرشح من خلالها”، مبينة أنَّ “هذا الأمر يحدث فعلياً في الوقت الحالي”.

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