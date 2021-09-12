الحلبوسي في القاهرة الثلاثاء المقبل

القاهرة: إسراء خليفة

علمت “الصباح” أنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيصل إلى القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة رسميَّة لمجلس النواب المصري بدعوة من الجانب المصري.

وسيلتقي الحلبوسي خلال الزيارة عددا من المسؤولين المصريين وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بعد الزيارتين الأخيرتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعراق.

ومن المؤمل أن يوقع الحلبوسي اتفاقية مع مجلس النواب المصري تتضمن تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية وتوحيد المواقف إزاء الأحداث المختلفة.

يشار إلى أنَّ العلاقات العراقية- المصرية تطورت كثيراً وهناك اتفاقيات مشتركة بين الجانبين من خلال اللجنة المشتركة، وهذه الاتفاقيات قد تم تفعيلها بجوانب عديدة.

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