تفاصيل جديدة بشأن استهداف أبراج الطاقة في كردستان

تحدث قائممقام قضاء جمجمال التابع اداريا لمحافظة السليمانية، أمس السبت، عن تطورات جديدة في قضية استهداف ابراج الكهرباء التي تهدد استقرار الطاقة في بعض مدن اقليم كردستان. وقال قائممقام جمجمال رمك رمضان، لـ(المدى)،

إن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 متورطين في سرقة ابراج حديدية، ما تسبب في تهديد ابراج الكهرباء من خطر الاصطدام وانقطاع التيار في نصف السليمانية وكذلك انقطاعها ضمن ادارة كرميان”. واضاف رمضان، انه “تم تشخيص عدد من المتورطين في هذه الاستهدافات وتم ارسال برقيات امنية بشأنهم، ما اسفر عن اعتقال 3 منهم في منطقتي (سانجاو وشورش)، فضلا عن ضبط ابراج حديدية هناك”. ودعا قائممقام جمجمال المواطنين الى “التبليغ الفوري عن اية مخالفات غير لائقة او تخالف القانون”. وحذرت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية امس الجمعة، من خطر انهيار شبكة الكهرباء الوطنية في المحافظة وبإدارة منطقة كرميان جراء قيام عصابة بسرقة معدات وقابلوات أبراج نقل الطاقة. وقال مدير عام كهرباء السليمانية سالار حسام الدين في بيان، إن مجموعة من ضعاف النفوس يقومون ومنذ فترة في منطقة “سنكاو” بسرقة معدات وقابولات أبراج النقل المجهزة للطاقة للسليمانية وكرميان، وبهذا وفضلا عن الأضرار المادية التي تُقدر بـ200 مليون دينار عراقي فهناك مخاوف من سقوط الخطوط الناقلة، وانعدام تجهيز الطاقة في السليمانية وكرميان. وطالب المسؤول الحكومي الجهات المعنية بأن تقوم بعمل جاد للقضاء على هذه الظاهرة، ومعاقبة المجرمين، واصفا ما يحدث بأنه “جريمة” بحق السليمانية وكرميان.

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