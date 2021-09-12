رئيس الجمهورية: علينا إنصاف المرأة وتأمين كامل حقوقها

بغداد: محمد الأنصاري

قال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، إن أمامنا تحديات اجتماعية وتشريعية كبيرة، بضرورة إنصاف المرأة وتأمين حقوقها الكاملة، مشيراً إلى أن ما تعرّضت له المرأة في البلد على مر عقود من التمييز والتعنيف وآخرها الجريمة التاريخية التي لحقت بالايزيديات والتركمانيات الشيعة والنساء من المكونات الأخرى، تذكير بحجم التحدي أمامنا.

وأضاف خلال كلمته في “المؤتمر الدولي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة”، أنه “ليس في إنصاف المرأة وتأمين حقوقها الانسانية كاملة منّة أو فضل من أي منا، إننا بهذا الإنصاف نحفظ كرامة وحقوق الانسان رجلاً وامرأة، وإلا فإن من الممكن القول بأن لا كرامة لرجل في بيئة اجتماعية تُذل فيها أمه او اخته او زوجته او ابنته او حتى جارته او أية امرأة في المجتمع”، مؤكداً “أننا كلما تقدمنا في تأمين الحقوق نكون قد تقدمنا أكثر في صيانة حقوق الانسان والمواطن في هذه الدولة وحفظها مما يسيء للكرامة الانسانية”.

وتابع: “أمامنا استحقاق كبير، يتمثل في الانتخابات المقبلة، إذ إن العالم أجمع يتطلع إليها باهتمام”، مشدداً “على ضرورة أن يكون الاستحقاق الانتخابي بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق الإصلاح وتجاوز المشكلات في العملية السياسية، ومنها الفساد ونهب الثروات وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات”.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إنه “على الرغم من أننا نعيش في عالم أكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال أكثر انتشاراً ولاسيما ما يخص المرأة”.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر، “توجيهاتنا لوزارة العدل، بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية لوضع آليات فاعلة؛ لمنع حالات التعنيف، ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها”، مثمناً “دور مجلس القضاء في إعادة محاكم الأسرة، وندعو إلى تسهيل الإجراءات وتسريعها، للمراجعات من بناتنا وأخواتنا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط