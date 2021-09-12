رئيس جامعة ذي قار يمنع وسائل الاعلام من تغطية تظاهرة الاساتذة داخل حرم الجامعة

12/9/2021

منع رئيس جامعة ذي قار الدكتور يحيى الخفاجي عدة وسائل اعلام من تغطية وقفة احتجاجية لعدد من الأستاذة داخل حرم الجامعة، صباح اليوم الاحد.

وقال مسؤول مراسلي قناة الاهوار ياس الخفاجي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان عناصر من القوة الحامية لمبنى جامعة ذي قار منعته وفرق قنوات العهد والغدير والجنوبية من الدخول الى مبنى حرم الجامعة، لتغطية التظاهرة التي نظمها عدد من الكوادر التدريسية، احتجاجا على إجبارهم على العمل التطوعي، وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

واضاف المراسل ان القوات الامنية أخبرت الصحفيين ان هناك تعليمات صادرة من رئيس الجامعة، لمنع وسائل الاعلام كافة من الدخول الى حرم الجامعة وتغطية التظاهرة.

جمعية الدفاع عن الصحافة في العراق تدين منع المراسلين الصحفيين من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي ومخالفة دستورية واضحة.

وترفض الجمعية جميع الاجراءات التي يتخذها العاملون في المؤسسات التربوية والتي من شانها ان تعيق عمل الاعلام واداء دوره في نقل الاحداث، وتدعو الى مراعاة مبادئ الدستور التي اتاحت للاعلام والصحافة حرية العمل الصحفي دون اية قيود

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