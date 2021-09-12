رئيس لجنة التحقيق: تورط إيراني محتمل في هجمات 11 سبتمبر بالولايات المتحدة

‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬توماس‭ ‬كي،‭ ‬إنه‭ ‬وجد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬تورط‭ ‬إيران‭ ‬المحتمل‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2001‭.‬

ونقلت‭ ‬عنه‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جارديان‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لهجمات‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬أمريكية‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‭ ‬كمؤسسة‭ ‬أو‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬السعوديين‭ ‬مولوا‭ ‬بشكل‭ ‬شخصي‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬جميع‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬قرأتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تريد‭ ‬العائلات‭ ‬الآن‭ ‬إعلانها،‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحكومة‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كين‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وجدت‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬تورط‭ ‬إيران‭ ‬المحتمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬الوثائق‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬سرية‭ ‬بشأن‭ ‬هجمات‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬الجارديان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمراجعة‭ ‬رفع‭ ‬السرية‭ ‬عن‭ ‬الوثائق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رحبت‭ ‬به‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭.‬

وقد‭ ‬عقّبت‭ ‬السفارة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بالتأييد‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬تأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الكشف‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬إلى‭ ‬دحض‭ ‬المزاعم‭ ‬الواهية‭ ‬تجاه‭ ‬المملكة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬وللأبد‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعم‭ ‬الرياض‭ ‬الدائم‭ ‬‮«‬للكشف‭ ‬التام‭ ‬عن‭ ‬الوثائق‭ ‬والمواد‭ ‬المتصلة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬الهجمات‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬بشأن‭ ‬أحداث‭ ‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬كما‭ ‬عالجتها‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق،‭ ‬قال‭ ‬كين‭: ‬‮«‬كنتُ‭ ‬مصممًا‭ ‬على‭ ‬مطاردة‭ ‬كل‭ ‬خيط،‭ ‬بغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬همجيته‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬احتماله‭. ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مجموعة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬حدث،‭ ‬قال‭ ‬أحدهم‭ ‬إن‭ ‬اليهود‭ ‬كانوا‭ ‬وراء‭ ‬ذلك‭. ‬قال‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬إنها‭ ‬مؤامرة‭ ‬يمينية‭. ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬نظرية‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬بوش‭ ‬نقلت‭ ‬عائلة‭ ‬بن‭ ‬لادن‭ ‬وجميع‭ ‬كبار‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استجوابهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفيدرالي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ما‭ ‬كان‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نستكمل‭ ‬التحقيق‭ ‬بدون‭ ‬تعقّب‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭: ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬صحيحة‭ ‬فسنضعها‭ ‬في‭ ‬التقرير؛‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬صحيحًة‭ ‬فسنُسقطها‭.. ‬لذلك‭ ‬خصصنا‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬نظرية‭ ‬مؤامرة‭ ‬وأسقطنا‭ ‬معظمهما‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬تقرير‭ ‬‮«‬جارديان‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كين‭ ‬وفريقه‭ ‬قاموا‭ ‬بنقل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬سري‭. ‬

كما‭ ‬أجروا‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬ديك‭ ‬تشيني‭ ‬والرئيس‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬نفسه‭ ‬الذين‭ ‬استغرقت‭ ‬جلستهم‭ ‬ساعتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭.‬