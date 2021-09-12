محلل إيراني: كيف تستفيد إيران من الأسلحة الأمريكية المتروكة بيد طالبان؟

واشنطن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬السريعة‭ ‬من‭ ‬أفغانستان،‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬تركت‭ ‬وراءها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الصالحة‭ ‬للاستخدام‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬أعلنت‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬بدورها‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬الأسلحة‭ ‬باتت‭ ‬بحوزتها‭. ‬وكتب‭ ‬المحلل‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬موسوي‭ ‬زاده،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬إنتريست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬اعتقد‭ ‬المسؤولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ستبقى‭ ‬حليفا‭ ‬مهما،‭ ‬اشترت‭ ‬إيران‭ ‬أسلحة‭ ‬ومعدات‭ ‬دفاعية‭ ‬متطورة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬

ويضيف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬كانت‭ ‬إيران‭ ‬أكبر‭ ‬مشتر‭ ‬منفرد‭ ‬للمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1979،‭ ‬وزادت‭ ‬المبيعات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1972‭ ‬و1976‭. ‬ولكن‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فرضت‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬ولم‭ ‬تشتر‭ ‬معدات‭ ‬حديثة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭. ‬ويعتقد‭ ‬بعض‭ ‬المحللين‭ ‬أن‭ ‬انهيار‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬واستيلاء‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬وانسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قد‭ ‬أتاح‭ ‬فرصة‭ ‬لإيران‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الإقليمية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬

وفي‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الصور‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تظهر‭ ‬قافلة‭ ‬من‭ ‬شاحنات‭ ‬مقطورة‭ ‬يزعم‭ ‬أنها‭ ‬تنقل‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭. ‬واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬رسمية،‭ ‬اشترت‭ ‬إيران‭ ‬مركبات‭ ‬‮«‬همفي‮»‬‭ ‬ومركبات‭ ‬مدرعة‭ ‬خفيفة‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬لإجراء‭ ‬البحوث‭ ‬والهندسة‭ ‬العكسية‭ ‬التي‭ ‬تكتشف‭ ‬المبادئ‭ ‬التقنية‭ ‬لآلة‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬بنيته‭ ‬ووظيفته‭ ‬وطريقة‭ ‬عمله‭. ‬

وواجه‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬بعد‭ ‬ظهور‭ ‬صور‭ ‬تظهر‭ ‬مواد‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬طالبان‭. ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ظهور‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬إيران‭ ‬المزعوم،‭ ‬كتب‭ ‬النائب‭ ‬جيمس‭ ‬كومر‭ (‬جمهوري‭ ‬من‭ ‬كنتاكي‭) ‬والنائب‭ ‬جلين‭ ‬جروثمان‭ (‬جمهوري‭ ‬من‭ ‬ويسكونسن‭) ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬لويد‭ ‬أوستن‭ ‬يطلبان‭ ‬فيها‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬البنتاجون‭ ‬لاستعادة‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬

وكتب‭ ‬النائبان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬جعلنا‭ ‬الأمر‭ ‬نتساءل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬لديها‭ ‬خطة‭ ‬لمنع‭ ‬طالبان‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحتنا‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬حلفائها،‭ ‬أو‭ ‬بيعها‭ ‬لخصوم‭ ‬أجانب،‭ ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‮»‬‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬المطالبة‭ ‬بإعادة‭ ‬جميع‭ ‬المعدات‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬سنت‭ ‬من‭ ‬التكلفة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬85‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬والأمريكية‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬الصور،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬صفعة‭ ‬جديدة‭ ‬لبايدن‭. ‬ويعتقد‭ ‬بعض‭ ‬المراقبين‭ ‬أن‭ ‬طالبان‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدفق‭ ‬أموال‭ ‬أجنبية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأفغانى‭ ‬الذي‭ ‬مزقته‭ ‬الحرب‭. ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬بيع‭ ‬بعض‭ ‬الأصول‭ ‬الجديدة‭ ‬الأموال‭ ‬اللازمة‭ ‬لطالبان‭ ‬لإدارة‭ ‬القطاعات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للبلاد‭. ‬

وكتب‭ ‬جوران‭ ‬كيسيك،‭ ‬وهو‭ ‬محلل‭ ‬استخباراتي،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬عقدت‭ ‬صفقات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬لشراء‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬المركبات‭ ‬والمعدات‭ ‬لأغراض‭ ‬البحث‭ ‬والاستنساخ‭. ‬لذلك‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬قطع‭ ‬غيار‭ ‬المروحيات‭ ‬والطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فسيكون‭ ‬ذلك‭ ‬أمرا‭ ‬مهما‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬بتطوير‭ ‬الطائرات‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬وبينما‭ ‬يؤكد‭ ‬قائد‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الجنرال‭ ‬كينيث‭ ‬فرانكلين‭ ‬ماكنزي‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للعمل‭ ‬ولن‭ ‬تطير‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفيدة‭ ‬للهندسة‭ ‬العكسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬خصوم‭ ‬آخرين‭ ‬لأمريكا‭.‬