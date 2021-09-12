منظمة تحذر من اندلاع حرب بين الصين واليابان والولايات المتحدة بسبب الجزر غير الماهولة سينكاكو

بيان صحفى

اكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات ان حربا عسكرية قد تندلع فى حال حدوث اى تطورات بالجزر المتنازع عليها بين اليابان والصين وهى مجموعة من الجزر غير الماهولة بالسكان لكنها غنية بالنفط والموارد الطبيعة والمعروفة باسم سينكاكو

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى انه بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الجزر تحت السيطرة الأميركية وكل من اليابان والصين تدعى ملكيتها لتلك الجزر

ولفتت المنظمة ان اى توترات باسيا حول الجز غير الماهولة بين اليابان والصين قد تؤدى لاندلاع حرب عسكرية بين عدة دول لأن الولايات المتحدة ترتبط ايضا بمعاهدة دفاع مع اليابان إذا تعرضت أراضي اليابان لهجوم من قبل قوة أجنبية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط