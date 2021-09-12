وسائل إعلام: تحطم طائرة ركاب على متنها 14 شخصا في مقاطعة إركوتسك الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية بأن طائرة ركاب على متنها 14 شخصا تحطمت اليوم الأحد في مقاطعة إيركوتسك في منطقة سيبيريا، وهناك أنباء عن نجاة عدد من ركابها.

يتبع..

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