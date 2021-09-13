إحباط هجوم إرهابي شمال شرق بعقوبة

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بإحباط هجوم إرهابي شمال شرق بعقوبة في المحافظة.
وقال المصدر في حديث إنه “تم احباط تعرض ارهابي في اطراف قرية البو خيال في ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) من قبل قوات الجيش والاهالي دون اي اصابات بشرية”.
وقال المصدر في حديث إنه “تم احباط تعرض ارهابي في اطراف قرية البو خيال في ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) من قبل قوات الجيش والاهالي دون اي اصابات بشرية”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.