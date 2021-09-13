ارتفاع أسعار القرطاسية مع قرب انطلاق العام الدراسي

مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، شهدت الاسواق ارتفاعاً ملحوظاً في اسعار المستلزمات (القرطاسية)، مما سبب سخط الاهالي جراء هذا الارتفاع الكبير.

وحددت وزارة التربية، الشهر الماضي، الاول من ايلول المقبل، موعدا لمباشرة الكوادر التعليمية والتدريسية بجميع المدارس والمعاهد للعام الدراسي 2021 ـ 2022.

التربية تطالب بالتريث

المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق وفي حديث لـ (المدى)، قال إن “من المبكر الحديث عن موضوع توزيع القرطاسية على الطلبة في المدارس كون التربية لغاية الآن لم تعلن آلية الدوام الرسمي في المدارس”.

وأضاف فاروق، أن “الوزارة وضعت خطة متكاملة حول توزيع القرطاسية والكتب المنهجية والمتعلقات الاخرى فور تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد”.

البرلمان لا يعلم

من جانبها قالت عضو لجنة التربية النيابية، هدى جار الله، في حديث لـ(المدى)، إن “اللجنة ليس لديها علم بشأن توزيع القرطاسية المدرسية على الطلبة هذا العام”، مشيرة إلى أن “وزارة التربية لم تبلغ البرلمان بهذا الخصوص لغاية الآن”.

ودعت جار الله، الكوادر التدريسية إلى “عدم محاسبة الطلبة بشأن المستلزمات التعليمية لغاية توزيعها من قبل الوزارة”.

الدولار تسبب بالارتفاع

في غضون ذلك، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم، إن “ارتفاع القرطاسية المدرسية في العراق هذا العام يتأثر بعاملين اولهما خفض قيمة الدينار العراقي وارتفاع الدولار، خصوصا وان جميع السلع هي مستوردة وبالتالي يكون التأثير الاكبر على هذا الملف هو الدولار”.

وأشارت سميسم في حديث لـ (المدى)، إلى أن “السبب الثاني الذي أسفر عن ارتفاع الاسعار هو قرب انطلاق الموسم الدراسي حيث ان كل عام وفي هذه الاوقات تشهد القرطاسية ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار”.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن “اسعار القرطاسية تواجه هذا العام تضخماً كبيراً من ناحية الطلب عليها مما سبب هذه المشكلة”.

لماذا ارتفعت الأسعار؟

من جانبه، رمى عمر احمد صاحب مكتبة في منطقة الداودي، الكرة في ملعب الدولار، حيث أشار إلى أن “ارتفاع اسعار الدولار هذا العام تسبب في رفع جميع الاسعار كونها مستوردة وتعامل التجار دائما ما يكون بالدولار”.

وفي حديث لـ (المدى)، أوضح أن “الاسعار شهدت ارتفاعاً قارب الـ 50%، عن العام الماضي”، مبيناً أن “اقبال المواطنين على شراء القرطاسية ضعيف جداً لغاية الآن رغم اقتراب العام الدراسي الجديد”.

كما قال علي زكريا صاحب مكتبة ايضاً لكن في منطقة القادسية، إن “الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن خلال الفترة الماضية سواءً بسبب الدولار او جائحة كورونا تسببت بتراجع الاقبال على شراء المستلزمات الدراسية هذا العام”.

وأضاف زكريا، أن “السوق الآن يعاني الركود الاقتصادي الواضح”، داعياً الجهات المعنية إلى “إعادة النظر في رفع قيمة الدولار الذي اثر مباشرةً على التداول في الاسواق”.

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