الكاظمي يصدر توجيها بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في العراق

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الأحد، بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في العراق حملاتهم الانتخابية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، في بيان ، إن “القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط”.

وأضاف الشمري، أن “هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المؤشر اليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة”.

وتابع، أن “هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد”.

ولفت نائب قائد العمليات المشتركة، إلى أن “خطة تأمين الانتخابات تضمن امن المراقبين والإعلاميين”، مشددا أن “الزمر الارهابية لم تعد تشكل تهديداً على المناطق المحررة من سيطرة الارهاب”.