رئيس الوزراء العراقي يصل الى مدينة مشهد لزيارة مرقد الامام الرضا (ع)

وحطت الطائرة التي كانت تحمل رئيس الوزراء العراقي والوفد السياسي والاقتصادي رفيع المستوى المرافق له الى مطار “الشهيد هاشمي نجاد” في الساعة الثالثة فجر الاثنين بالتوقيت المحلي (العاشرة والنصف مساء الاحد بتوقيت غرينتش).

وبعد اجراء مراسم الاستقبال الرسمية من قبل محافظ خراسان الرضوية، توجه الكاظمي والوفد المرافق له لزيارة مرقد الامام الرضا (ع).

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل الى طهران الاحد واجريت له مراسم استقبال رسمية من قبل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ومن ثم شاركا في اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى.

واجرى الكاظمي في طهران محادثات مع رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي والنائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر وامين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، للبحث في سبل تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

انتهى ** 2342