ريال مدريد يمطر شباك سلتا فيغو بخمسة أهداف في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره سيلتا فيجو، بنتيجة 5-2، في الجولة الرابعة من الليجا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” سانتياجو برنابيو”.

وسجل فريق سيلتا فيجو هدف التقدم عن طريق سانتي مينا في الدقيقة “4”، ثم أدرك ريال مدريد التعادل عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة “24”.

وفي الدقيقة “31” سجل سيلتا فيجو هدف ثاني عن طريق فرانكو سيرفي، في حين سجل كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة “46” برأسية رائعة.

واستطاع ريال مدريد أن يسجل هدف ثالث عن طريق فينيسوس جونيور في الدقيقة “55”، ثم سجل إدواردو كامافينجا هدف رابع في الدقيقة “72”.

واختتم كريم بنزيما مهرجان الأهداف في الدقيقة “88 ” من ركلة جزاء تحصل عليها فينيسيوس جونيور.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 10 نقاط في صدارة الليجا بجانب فالنسيا وأتلتيكو، في حين تجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.